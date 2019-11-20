اكتمال عمليات بناء الاستاد الأولمبي الجديد في طوكيو

أعلن مجلس الرياضة الياباني، عن اكتمال عمليات البناء في الاستاد الوطني الجديد الذي يعد الموقع الرئيسى لفعاليات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وسيتم تسليمه في موعد غايته 30 نوفمبر الجاري من الجهة المنفذة للمشروع.

وتكلف بناء الاستاد 157 مليار ين "1.4 مليار دولار" في ديسمبر 2016، والذي من المقرر أن يستضيف حفلي افتتاح واختتام الدورة الأولمبية بجانب منافسات ألعاب القوى وكرة القدم.

وكان العمل في الاستاد التي تبلغ سعته 60 ألف متفرج، قد بدأ متأخرا عن الموعد الأصلي بـ14 شهرا بعد التخلي عن التصميم السابق الذي وضعه المهندس المعماري الإنجليزي عراقي الأصل زاها حديد، في أعقاب موجة غضب عامة بسبب التكلفة الباهظة. وتسبب التأخير في الانتهاء من إنشاء الاستاد في عدم استضافته لأي من مباريات كأس العالم في الرجبي التي استضافتها اليابان مؤخرا.