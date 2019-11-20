5000 طن من الحبوب الروسية إلى سوريا في غضون شهرين

قال رئيس وزراء جمهورية القرم الروسية يوري جاتسينيوك إن روسيا تخطط لتصدير 5 آلاف طن من الحبوب الروسية إلى سوريا العام المقبل.

وأضاف جاتسينيوك - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، وأوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "أن صادرات الحبوب من شبه جزيرة القرم الروسية إلى سوريا - الذي مزقته الحرب - قد بدأت منذ عامين، حيث أن هناك شحنات أخرى من الحبوب سيتم تسليمها في مطلع يناير المقبل".

من جهته، توقع المكتب التمثيلي لوزارة الخارجية الروسية في عاصمة جمهورية القرم "سيمفروبول" أن يتم تسليم حوالي 5 آلاف طن من الحبوب من شبه الجزيرة الروسية إلى سوريا في غضون شهرين.

يُذكر أن سلطات القرم قد وقعت في أبريل الماضي مع دمشق مذكرة حول التعاون التجاري والاقتصادي، حيث اتفق الجانبان على تأسيس منصة تجارية مشتركة وإطلاق خط شحن بحري منتظم.