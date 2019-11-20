ارتفاع ملحوظ في عدد الأطفال المصابين بالحساسية في بريطانيا

كشفت احصائية في بريطانيا أن عدد الأطفال الذين يدخلون المستشفيات بسبب الإصابة بأنواع الحساسية في البلاد يشهد زيادة كبيرة سنويا على مدار السنوات الخمسة الأخيرة.

ولفتت الإحصائية إلى أنه تم معالجة 1746 طفلا من الحساسية في عام 2018-2019 مقارنة بـ1015 في عام 2013-2014، موضحة أن الأطفال دون العاشرة هم الأكثر عرضة للإصابة بواقع 1018 في العام الماضي مقابل 601 في عام 2013-2014. ويقول العلماء إن العوامل المناخية قد تكون لها دور في ارتفاع أعداد المصابين بالحساسية.

وأوضحت أن أنواع الأطعمة هي السبب الأكثر شيوعا في الإصابة بالحساسية مثل الأسماك والجوز بجانب لسعات النحل والدبابير والعقاقير الطبية ومنتجات الألبان.