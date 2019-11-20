رئيس الحكومة اليمنية يعقد أول اجتماع بعد عودته إلى عدن بناء على اتفاق الرياض

عقد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، أول اجتماع بعد عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن، بناء على اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكرت وكالة أنباء"سبأ" الرسمية اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، أن عبدالملك عقد اجتماعًا مع قيادة السلطة المحلية وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي لمحافظة عدن.

وقال عبد الملك في الاجتماع إن مدينة عدن اليوم بموجب اتفاق الرياض أمام فرصة تاريخية لاستعادة مكانتها ودورها.

وأشار إلى ضرورة أن تتحول عدن إلى ورشة عمل خصوصا في البنية التحتية، ولتكون مكانًا جاذبا للاستثمار ومستقطبة للرأسمال المحلي والدولي.

وشدد على أهمية أن يعمل الجميع من أجل استقرار عدن وأمنها، وأن أي مشاريع أو رؤى لا تدرك ذلك تضيع الفرصة على عدن وتهدر مستقبل أبنائها.

كما شدد على أن الدولة بكل قياداتها وأجهزتها تضع تحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي وتحسين الخدمات في مدينة عدن، على رأس أولوياتها باعتبارها العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية ومركز ثقلها الاقتصادي والسياسي.

ووقف الاجتماع أمام معطيات الوضع العام في مدينة عدن، بهدف الخروج برؤية شاملة للمعالجات اللازمة، في مختلف المجالات، وبما ينعكس على تحسين وضع ومعيشة المواطنين اليومية في العاصمة المؤقتة وبقية المحافظات المحررة.

وأفاد عبدالملك بأن الحكومة أعدت مصفوفة تدخلات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تراكمت منذ أغسطس الماضي، وستعمل مع السلطة المحلية في عدن على تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

ودعا الجميع لشحذ الهمم والعمل الجاد من أجل أبناء عدن.

وكان عبدالملك قد عاد يوم الاثنين الماضي مع عدد من الوزراء إلى عدن، بهدف تفعيل مؤسسات البلاد بموجب اتفاق الرياض، الذي جرى توقيعه في 5 نوفمبر الجاري برعاية سعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق تتكون من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين وزراء شماليين وجنوبيين.

وحسب اتفاق الرياض، سيتم وضع جميع القوات العسكرية تحت وزارة الدفاع وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وكانت قوات المجلس الانتقالي قد سيطرت في أغسطس الماضي، على مقر الحكومة المؤقت في مدينة عدن، إضافة إلى مناطق جنوبية أخرى، بعد مواجهات بين قوات الطرفين.