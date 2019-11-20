دبلوماسي روسي: رفع العقوبات «تدريجيًا» عن كوريا الشمالية قد تبدأ مناقشته الآن

قال نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف اليوم الأربعاء، إن الرفع التدريجي للعقوبات على كوريا الشمالية قد يبدأ الآن في المرحلة الثانية من تطبيق خارطة الطريق لروسية الصينية.

وأضاف - وفقا لوكالة "تاس" الروسية في نسختها الإنجليزية - "نعتقد أنه مع تقدم الحوار الأمريكي الكوري الشمالي قد نبدأ مناقشة الرفع التدريجي للعقوبات بما في ذلك داخل مجلس الأمن الدولي".. وأضاف "عملية رفع العقوبات هذه يجب أن تكون متناسبة مع الخطوات التي اتفق عليها الطرفان".

من جانبه قال نائب الوزير إن شطب العقوبات من وجهة نظره أمر ممكن في المرحلة الثانية من تطبيق خارطة الطريق الروسية الصينية ، مشيرا إلى أنه عندما يعقد الطرفان حوارا بشأن تحسين وتطبيع العلاقات ، فمن الطبيعي الحديث عن بدء رفع العقوبات جزئيا بشكل تدريجي.

وفي تعقيب على الاختبارات الصاروخية التي قامت بها كوريا الشمالية قال مورجولوف إنه "من الضروري فهم نوع عمليات الإطلاق التي نفذتها كوريا الشمالية، فمن الواضح أن هذه الصواريخ كانت قصيرة المدى وأن كوريا الشمالية لا تنفذ اختبارات نووية ملتزمة بتعهداتها بموجب ما يطلق عليه "التجميد الثنائي"، وهو أن توقف كوريا الشمالية تجاربها مقابل وقف المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.