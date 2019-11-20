مقتل 3 محتجين في بوليفيا خلال عملية أمنية لرفع حصار عن منشأة نفطية

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قُتل 3 متظاهرين وجرح 30 آخرون، أمس الثلاثاء، في بوليفيا في اشتباكات وقعت خلال رفع قوات الأمن حصارا كان مناصرون للمعارضة قد فرضوه على منشأة نفطية تزود العاصمة "لاباز" بالوقود، بحسب ما أفاد ديوان المظالم.

وتوجهت عناصر الجيش والشرطة لرفع حصار يفرضه مناصرون للرئيس المستقيل إيفو موراليس، على منشأة "إل ألتو" تسبب بنقص حاد في الوقود في العاصمة لاباز المجاورة.

وأعلن متحدث باسم ديوان المظالم أن اثنين من القتلى الثلاثة أصيبا بالرصاص، أحدهما شاب يبلغ 31 عاما.

وقال المتحدث لوكالة الصحافة الفرنسية: "نطالب السلطات بفتح تحقيق"، معلنا إصابة 30 شخصا بجروح، جميعهم من مناصري موراليس.

وأصدر الجيش البوليفي بيانا جاء فيه أن "محرّضين ومخرّبين" هاجموا منشأة سنكاتا النفطية في "إل ألتو" ودمروها جزئيا "مستخدمين متفجرات شديدة القوة".

وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في بوليفيا غداة انتخابات 20 أكتوبر الماضى إلى 27 قتيلا، وفق حصيلة للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.

وتمكّنت قافلة من 50 صهريجا من مغادرة منشأة "سنكاتا" للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع، بعدما استخدمت الشرطة والقوات المسلحة العربات المدرعة لتأمين الطريق المؤدية إلى لاباز، وضمت القافلة صهاريج بنزين ووقود الديزل وغازا مسال.

وكان مناصرون لموراليس قد نصبوا الأسبوع الماضي حواجز في محيط منشأة "إل ألتو" احتجاجا على ما اعتبروه انقلابا تولت بموجبه نائبة رئيس مجلس الشيوخ جانين أنييز رئاسة البلاد بالوكالة.

وكانت "أنييز" البالغة من العمر 52 عاما قد أعلنت نفسها رئيسة بالوكالة، لملء فراغ في السلطة تركه موراليس بعد استقالته مع عدد من الوزراء والمسؤولين ومغادرته البلاد.