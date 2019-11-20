الادعاء العام يطلب إيداع المشتبه به في قتل نجل الرئيس الألماني الأسبق فون فايتسكر بمستشفى أمراض نفسية

أعلن الادعاء العام بالعاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء، أنه يعتزم طلب إيداع المشتبه به في مهاجمة الطبيب فريتس فون فايتسكر، نجل الرئيس الألماني الأسبق ريشارد فون فايتسكر، في مستشفى للأمراض النفسية، نظرا لـ "المرض النفسي المزمن" للمتهم.

يذكر أن المشتبه به طعن فون فايتسكر بسكين مساء أمس الثلاثاء خلال إلقائه محاضرة بأحد مستشفيات العاصمة برلين.

وأوضحت هيئة الادعاء ببرلين أن الدافع وراء الجريمة يرجع لـ "كراهية عامة ربما تكون متوهمة لدى المريض تجاه أسرة المجني عليه".

وأضاف الادعاء أن المتهم (57 عاما) صرح بأنه خطط للجريمة، وأوضح أنه تعرف بالصدفة على موعد محاضرة المجني عليه عبر الإنترنت، وتوجه إلى مكان المحاضرة أمس الثلاثاء بالقطار، وكان قد اشترى من قبل سكينا في ولاية راينلاند-بفالتس من أجل ارتكاب الجريمة بها في المساء.

وأوضح الادعاء أن الرجل مشتبه به في قتل الطبيب الشهير والشروع في قتل شخص آخر، حيث أن شرطيا كان يحضر المحاضرة بالصدفة تعرض لإصابة شديدة خلال محاولة الإمساك بالمتهم، ولكن ليس هناك خطر على حياته.

وأعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن تعازيه في خطاب لوالدة المجني عليه، السيدة الأولى لألمانيا سابقا ماريانه فون فايتسكر (87 عاما).

كما أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تعازيها لأسرة الطبيب، وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت في وقت سابق اليوم الأربعاء بالعاصمة برلين: "إنها ضربة مروعة لأسرة فون فايتسكر، نتقدم بالتعازي باسم المستشارة الألمانية وبالتأكيد باسم أعضاء الحكومة الاتحادية بالكامل، لأرملة فايتسكر وجميع أفراد الأسرة".

وقالت متحدثة باسم الشرطة في وقت سابق اليوم إن كبير الأطباء فريتس فون فايتسكر(59 عاما) كان يلقي محاضرة طبية في مستشفى "شلوسبارك" في برلين عندما اندفع نحوه رجل من بين الحضور قبيل الساعة السابعة (بالتوقيت المحلي) مساء أمس وسدد له طعنات بسكين، مضيفة أن الطبيب فارق الحياة قبل قدوم أي إغاثة طبية. وتم القبض على المشتبه به في مسرح الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن فريتس فون فايتسكر ترك خلفه سيرة مهنية طويلة بصفته طبيبا، حيث عمل في فرايبورج وبوسطن وزيورخ، وأصبح رئيسا للأطباء في قسم الطب الباطني بمستشفى "شلوسبارك" ببرلين منذ عام 2005.

وتولى والد الضحية، ريتشارد فون فايتسكر (1920 - 2015)، رئاسة ألمانيا خلال الفترة من عام 1984 حتى عام 1994، وكان يشغل من قبل منصب عمدة برلين.