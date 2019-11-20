محافظ البحيرة ومدير صندوق تطوير العشوائيات يتفقدان ميناء الصيد في رشيد







تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، ميناء الصيد برشيد والمقام على مساحة 48 ألف متر، وهو يعد الميناء الأول بمصر لخدمة الصيادين وتنشيط عملية الصيد، بالإضافة إلى خلق أسواق منظمة لبيع الأسماك وفتح آفاق جديدة للعمل وظهور صناعات جديدة تعتمد على الإنتاج السمكي ونشاط الصيد، كصناعة الثلج والشباك والغزول ومراكب الصيد وإصلاحها وحفظ وتصنيع الأسماك وغيرها، وهو الأمر الذي من شأنه توفير ما يزيد على 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وآلاف الفرص غير المباشرة في مختلف الأنشطة والمجالات داخل الميناء.

والميناء يضم 12 منشأة، عبارة عن (ورشة صيانة - مخزن للمعدات - إدارة هندسية - مبنى جمركي - سوق للجملة والتجزئة - مصنع ثلج - ثلاجة تبريد - مصنع خيوط "شبك" - مبنى الإدارة - غرفة محولات كهرباء - مستودعات - محطة وقود)، بالإضافة إلى استراحة للعمال، و2 خزان مياه علوي، و2 محطة رفع صرف صحي ومياه أمطار، ورصيف تراكي يستوعب 60 مركبا في ساعة، وتصل نسبة التنفيذ بالموقع إلى 87% بتكلفة 500 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من الأعمال في شهر أكتوبر عام 2020.

وأكد محافظ البحيرة أن مشروع إنشاء ميناء الصيد برشيد يعد من المشروعات القومية العملاقة وأول ميناء صيد بالمحافظة بإجمالي تكاليف استثمارية 500 مليون جنيه، وهو جزء من منظومة تطوير وتنمية مدينة رشيد وجعلها قبلة للسياحة العالمية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى أنه سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة وسيوفر عمل فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير مدينة رشيد لمكانتها التاريخية والعريقة، إلى جانب إنشاء مدينة رشيد الجديدة بالتزامن مع تطوير المدينة التاريخية والتراثية والتي تشهد حالياً العديد الأعمال في مختلف القطاعات.

وأضاف المحافظ أنه جاري حاليا إعداد المقايسات الخاصة لمشروعات (استكمال كورنيش النيل من مسجد الحق وحتى ميناء الصيد - تطوير ساحة الأمصيلي - تطوير ساحة العرابي - تطوير ساحة الحرية - تطوير الشوارع التراثية - توصيل خدمة الصرف الصحي والغاز الطبيعي للميناء والكتلة السكنية أمام ميناء الصيد)؛ تمهيداً لأعمال الطرح بقيمة تتخطى 300 مليون جنيه.

وشدد على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد والمتابعة المستمرة والاشتراطات الخاصة بالمواصفات الفنية للمشروع.

واستمع الحضور لشرح تفصيلي من مهندس الشيخ مصطفى مدير مشروع تطوير رشيد، أكد خلاله على أهمية الميناء وهدفه والخدمات التي يوفرها.