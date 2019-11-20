تعليم الوادى الجديد يعقد مجموعات تقوية وقافل تعليمية لطلاب المرحله الثانوية

أكدت منال عبدالوهاب وكيلة مديرية التربية والتعليم والقائم بأعمال المدير العام بالوادى الجديد، أنه تم البدء فى عقد مجموعات تقوية ومراجعة لطلاب الثانوية العامة وذلك بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة، حيث تم الانتهاء من وضع جدول شامل للمواد الدراسية، وشمل اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والتاريخ والفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم النفس والأحياء والفلسفة والجيولوجيا.

وقالت إن مجموعات التقوية تأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، حيث تم توفير نخبة من المعلمين والموجهين بجميع التخصصات الدراسية وفقا لجدول أسبوعي لطلاب المرحله الثانوية بالخارجة، وسيتم تعميم الفكرة على باق الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لضمان تحقيق مجموعات التقوية للهدف المنشود والوصول إلى جميع طلاب الثانوية العامة بجميع المراكز الإدارية والقرى المتباعدة.