السيسي: مكافحة الإرهاب حق من حقوق الإنسان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية الألماني، في مقر إقامته بالعاصمة برلين.

وأكد «السيسي»، خلال اللقاء، أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف لتحقيق الأمن والاستقرار حق من حقوق الإنسان، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأضاف أنه على المجتمع الدولي دعم جهود مكافحة الإرهاب لصالح الإنسانية ولمستقبل أفضل.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد الماضي، إلى العاصمة الألمانية برلين؛ للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا، وعقد لقاءات مع عدد من المسؤلين هناك حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.