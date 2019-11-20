تأجيل مشروع سكك حديدية في لندن يستنزف العائدات

ذكر خبراء أن التأخير الجديد لمشروع "كروس ريل" للسكك الحديدية في لندن الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار سوف يتسبب في ان تفقد هيئة النقل اللندنية التي تعاني من أزمة نقدية ، عائدات بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني (968 مليون دولار) ، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وذكرت هيئة النقل في لندن اليوم الأربعاء أن تلك العائدات المفقودة ستتراوح ما بين 500 مليون إلى 750 مليون جنيه استرليني خلال السنوات الأربع المالية التي ستنتهي في عام 2023.

وقالت الهيئة في نوفمبر إن افتتاح الجزء الأوسط الرئيسي لخط السكك الحديدية الذي يمر عبر لندن، والذي تم التخطيط لإتمامه لأول مرة في ديسمبر 2018 ثم تم تأجيله إلى عام 2020، كما تم تأجيله مجددا على أن يتم الافتتاح بدلا من ذلك "في أقرب وقت ممكن عمليا في 2021".

ويمتد خط "إليزابيث لاين" لمسافة 60 ميلا عبر وسط لندن، ويربط بين مطار هيثرو وريدينج في الغرب وشينفيلد وأبي وود في الشرق.

وتتصاعد تكاليف المشروع، حيث أضاف آخر تحديث في شهر نوفمبر ما يصل إلى 650 مليون جنيه استرليني إلى مبلغ 15 مليار جنيه استرليني بالفعل.

وتأمل هيئة النقل في لندن في تجاوز عجز تشغيلي واسع بحلول عام 2021/2022 وتواجه تحديات جراء فقدان منحة حكومية بسبب ما يشار يوصف بأنه "اقتصاد وطني مضغوط".