ارتفاع عدد مشروعات الإسكان الجديدة في أمريكا الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الثلاثاء ارتفاع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بفضل تسجيل المباني ذات الوحدة الواحدة أقوى نمو لها منذ بداية العام الحالي، في الوقت الذي وصل فيه عدد تراخيص البناء الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ 2007.

وذكر تقرير وزارة التجارة الأمريكية أن عدد تراخيص البناء الصادرة في تشرين أول/أكتوبر الماضي ارتفع بنسبة 5% إلى ما يعادل 46ر1 مليون وحدة سنويا، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2007.

يذكر أن تراخيص البناء تمثل مؤشرا للطلب المستقبلي على المساكن.

في الوقت نفسه فإن بيانات مشروعات الإسكان الجديدة، جاءت متفقة مع التقارير الأخيرة التي أشارت إلى تحسن سوق المساكن الأمريكية.

في الوقت نفسه فإن انخفاض الفائدة على قروض التمويل العقاري تجذب المشترين الذين ينتظرون اتخاذ قرار الشراء ويعزز تفاؤل المطورين العقاريين وهو ما ساهم في التوسع في مشروعات التشييد.

وارتفع عدد مشروعات الإسكان ذات الوحدة الواحدة بنسبة 2% إلى ما يعادل 936 ألف مسكن سنويا خلال الشهر الماضي وهو أعلى مستوى له منذ يناير الماضي.