انخفاض معدل التضخم في جنوب أفريقيا لأدنى مستوى منذ 9 أعوام

تراجع معدل التضخم في جنوب أفريقيا بنسبة أكبر من المتوقع، ليسجل أدنى مستوى له منذ تسعة أعوام في أكتوبر الماضي، مما يمنح البنك المركزي فرصة لتخفيف سياسته النقدية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاءات الجنوب أفريقية القول في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن نمو أسعار المستهلك تراجع إلى 7ر3% في أكتوبر مقابل 1ر4% في سبتمبر الماضي.

وكان الخبراء الاقتصاديون قد توقعوا تراجع معدل التضخم إلى 9ر3%.

وأشارت بلومبرج إلى أن انخفاض معدل التضخم قد يتيح للبنك المركزي فرصة خفض معدل الفائدة الاسترشادي غدا الخميس.

وعلى الرغم من أنه تم توجيه دعوات للجنة السياسة النقدية بتخفيف سياستها لتعزيز الاقتصاد، الذي من المتوقع أن ينمو فقط بنسبة 5ر0% هذا العام، إلا أن إحصاءاتها أظهرت أن خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة مئوية سوف يزيد من نسبة النمو الاقتصادي بواقع 1ر0 نقطة مئوية العام المقبل.

وقالت اللجنة في أكتوبر الماضي إن تدهور المستقبل النقدي والسياسي والغموض المحيط بالسياسات يحدان من قدرة البنك المركزي على خفض معدلات الفائدة.