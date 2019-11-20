تنفيذ 184 قرار إزالة تعديات بحى العرب ببورسعيد

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شن عادل عبد الفتاح رئيس حى العرب بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، بمشاركة اللواء حسام بدره مساعد مدير أمن بورسعيد ورئيس مباحث قسم شرطة العرب الرائد مصطفي درويش وشرطة مرافق بورسعيد بقيادة العقيد محمد المليجى وقوات الأمن العام، وجهاز الإنقاذ والطوارئ والإدارات بالحى الأملاك والإشغالات والأمن، وتحسين البيئة والمتابعة والكهرباء.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 184 قرار تعد على أملاك الدولة لتنفيذ قرارات لإزالة التعديات وإشغالات ومبانى على أراضى وأملاك الدولة بأرض البياره بشارع 100 العشوائية لاسترداد أراضى الدولة، جاء ذلك فى إطار الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة.