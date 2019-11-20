أتلانتيا الإيطالية تنسحب من صفقة إنقاذ شركة طيران أليتاليا

أعلنت شركة أتلانتيا القابضة الإيطالية المملوكة لعائلة بينتون انسحابها من اتحاد الشركات "كونسرتيوم" المقرر لإنقاذ شركة الطيران المفلسة الإيطالية أليتاليا وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة الإيطالية لتلقي العروض الملزمة لشراء شركة الطيران.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان أصدرته أتلانتيا، الثلاثاء، القول إن الشروط التي وضعتها أتلانتيا للمشاركة في الكونسرتيوم الذي يستهدف فيما بعد تقديم عرض ملزم للاستحواذ على أليتاليا وإنقاذها لم تتحقق، مضيفة أن أتلانتيا مازالت مستعدة لمواصلة المحادثات من أجل العثور على شريك صناعي ووضع خطة عمل قوية طويلة المدى لإعادة إطلاق أليتاليا.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من نشر تقرير صحفي عن دراسة وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية فكرة تأميم شركة أليتاليا مؤقتا إذا لم تصل عروض مناسبة لشراء الشركة وإنقاذها.

وذكرت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية أمس أن فترة التأميم قد تستمر 12 شهرا بما يسمح للحكومة بإدارة عملية خفض العمالة قبل نقل ملكية الشركة إلى مجموعة مستثمرين، بينهم شريك أجنبي.

كانت الحكومة الإيطالية قد أبدت في الشهر الماضي استعدادها لإقراض المزيد من الأموال لشركة الخطوط الجوية الإيطالية "أليتاليا" لتستمر شركة الطيران المفلسة في العمل، وذلك وفقا لمسودة مرسوم حكومي.

ونص المرسوم، على أن من المحتمل ان تحصل الشركة على قرض بقيمة 350 مليون يورو (390 مليون دولار) وتسدده في غضون ستة أشهر.

وكانت أليتاليا خاضعة لإدارة حكومية لأكثر من عامين، واستمرت في العمل بعد الحصول على قرض حكومي بقيمة 900 مليون يورو (مليار دولار) يقترب الآن من نهايته.