حكومة كوت ديفوار تنفي اتهامات المعارضة بمنح أعضاء الحزب الحاكم صفقات مشاريع عامة

نفت حكومة كوت ديفوار الاتهامات التي وجهها لها زعيم المعارضة والرئيس السابق هنري كونان بيديه بأنها تمنح صفقات مشاريع عامة لمسؤولي الحزب الحاكم ولا تساعد الفقراء، وذلك في ظل احتدام الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيديه "85 عاما" اختلف مع الرئيس الحسن واتارا بشأن الخلافة، واستقال من تجمع الهوفوتيين من أجل الديمقراطية والسلام الحاكم بعد سبعة أعوام.

واتهم بيديه في خطاب أمام أنصاره في 14 نوفمبر الجاري إدارة واتارا بالعمل على إفقار الشعب وزياد الديون.

ونشرت الحكومة بيانا اليوم الأربعاء قالت فيها إنها "قامت بأعمال كثيرة خلال الثمانية أعوام الماضية مقارنة بالحكومات السابقة".

وقال المتحدث باسم الحكومة سيدي توري في البيان" تم تحسين خدمات الكهرباء وتوفير مياه الشرب والتعليم، كما أن أكثر من 72% من 1726 صفقة تتعلق بالمشاريع العامة خضعت لإجراءات المنافسة بحلول يونيو الماضي".

ويذكر أن بيديه شغل منصب الرئيس بعد وفاة الحاكم فيليكس أوفوي- بواني عام 1993. وفاز في الانتخابات التي أجريت عام 1995، وقاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية بسبب بنود انتخابية منعت واتارا من الترشح لمنصب الرئيس. وجرى عزل بيديه في انقلاب سلمي، يعد الأول الذي تشهده البلاد عام 1999.