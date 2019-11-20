الاتحاد الألماني لحماية الأطفال يطالب بترسيخ حقوق الأطفال في الدستور

عقب 30 عاما على المصادقة على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل، طالب الاتحاد الألماني لحماية الأطفال الأوساط السياسية بتضمين حقوق الأطفال على نحو واضح في القانون الأساسي (الدستور الألماني).

وقال رئيس الاتحاد، هاينتس هيلجرز، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم الأربعاء بمناسبة يوم الطفولة العالمي: "أنتظر أن يعترف البرلمان الألماني (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) بأغلبية الثلثين بحقوق الأطفال".

وذكر هيلجرز أنه عقب 30 عاما من إقرار ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل، لا يزال في ألمانيا الكثير مما ينبغي فعله في هذا المجال، وقال: "كثيرا ما يُنظر للأطفال على أنهم مُلحق لآبائهم أو موضوع للحماية"، مضيفا أن الأطفال ليسوا بالغين صغار، بل أفراد لهم كرامتهم الخاصة وحقوقهم الخاصة، موضحا أنه يتعين إدراج هذه الحقوق على نحو واضح في الدستور الألماني.

ويعتزم الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، العمل على ترسيخ حقوق الأطفال في الدستور، وقد أعلن عزمه تقديم مشروع قانون بذلك خلال هذا العام.

ويحتاج إجراء تعديل في الدستور إلى موافقة ثلثي النواب في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات).