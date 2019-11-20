حاملة طائرات أمريكية تعبر مضيق هرمز

طائرات أمريكية على سطح حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز بتاريخ 15 يوليو 2019. تصوير: أحمد جاد الله - رويترز.

قال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن والمجموعة القتالية المرافقة لها عبرت مضيق هرمز الحيوي يوم الثلاثاء وسط تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وتصاعد التوتر في الخليج منذ شن هجمات على ناقلات نفط هذا الصيف، بعضها قبالة ساحل الإمارات، وهجوم كبير على مرافق نفطية في السعودية. واتهمت واشنطن إيران بأنها وراء هذه الهجمات لكن طهران تنفي ذلك.

وقال القائد المشرف على قوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط لرويترز في مايو أيار إنه سيرسل حاملة طائرات لتمر عبر مضيق هرمز إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان يوم الثلاثاء إن حاملة الطائرات مرت عبر مضيق هرمز في الخليج.

ويمر نحو خمس إنتاج العالم من النفط عبر المضيق.



ونشرت الولايات المتحدة آلافا إضافية من القوات العسكرية في الشرق الأوسط، منهم أفراد دفاع جوي فضلا عن قاذفات قنابل، بهدف الردع في مواجهة ما تصفه واشنطن بتصرفات إيران الاستفزازية.

وتزامن أحدث تحرك مع احتجاجات تشهدها إيران منذ يوم الجمعة بسبب زيادة أسعار البنزين طالب خلالها المتظاهرون برحيل حكام المؤسسة الدينية.

ونشر الجيش الأمريكي‭ ‬يوم الثلاثاء تقريرا قال إن إيران ستشتري على الأرجح مقاتلات ودبابات من روسيا والصين عندما يتم رفع حظر السلاح، الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، العام المقبل.

وأضاف التقرير أن إيران بدأت بالفعل محادثات لشراء عتاد عسكري مع روسيا، وعلى نطاق أقل مع الصين.