مستشفى النصر التخصصي في بورسعيد يحتفل بيوم الطفل العالمي

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، احتفالية مستشفى النصر التخصصي للأطفال بيوم الطفل العالمي، والذي تم تنظيمه للأطفال الذين تم شفاءهم من عمليات قلب مفتوح وقسطرة قلبية، ويبلغ عددهم 21 طفلا.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، والدكتور عادل تعيلب رئيس هيئة الرعاية بمنظومة التأمين الصحي، والدكتور قطب السيد مدير مستشفى أطفال النصر، وأطباء قسم قسطرة القلب، ودكتور مصطفى السعيد نقيب الأطباء، ودكتور أمير التلواني نائب رئيس مشروع التأمين الصحي الشامل والمدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور عبدالرحمن عفيفي المشرف على وحدة القلب بمستشفى أطفال النصر، وعدد من القيادات الطبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بمشاركة الأطفال الذين من الله عليهم بالشفاء، وذلك خلال احتفالية عيد الطفل، داعيا الله أن يحفظ مصر ويتمتع أبناءها بدوام الصحة.

وأضاف محافظ بورسعيد أن مستشفى النصر أصبح صرحا طبيا نفتخر به وخاصة بعد إجراء العمليات الكبرى به والتي لم يشهدها من قبل، مشيرا إلى أن قسم جراحات القلب الذي يعمل تحت إشراف العالم المصري الكبير الدكتور مجدي يعقوب يدل على الطفرة الطبية الكبيرة التي تشهدها محافظة بورسعيد بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير للقيادة السياسية على اختيار بورسعيد لتكون بداية الانطلاق لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن الاهتمام بصحة المواطنين كان على قائمة اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما وجه الشكر لكل من ساهم في تنفيذ المنظومة الطبية الجديدة بالمحافظة، لافتا إلى أن مستشفى النصر التخصصي شهد تحولا كبيرا وتطورا في أقل من 18 شهرا.

وتم تنظيم احتفالية للأطفال وأسرهم، وشاركت إدارة مرور بورسعيد في اليوم الترفيهي بعدد من العربات الترفيهية داخل المستشفى، وبدأ الاحتفال بعمل يوم ترفيهي للأطفال وكلمة عدد من القيادات الطبية بالتأمين الصحي الشامل، واستعراض الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

وفي ختام الحفل، كرم اللواء عادل الغضبان عددا من القيادات الطبية التي ساهمت في تطبيق التأمين الصحي الشامل والأطباء والعاملين بمستشفى النصر التخصصي.