البنك المركزي السعودي يراقب نمو القروض المحلية لشراء أسهم شركة أرامكو

قالت مصادر مطلعة إن مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي) تراقب عن كثب النمو القوي للقروض للمستثمرين المحليين لشراء أسهم شركة النفط العملاقة أرامكو التي طرحتها للاكتتاب يوم الأحد الماضي في السوق المحلية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن مؤسسة النقد العربي تطلب معلومات يومية عن كميات القروض التي تقدمها البنوك المحلية للمستثمرين، بعد أن خففت المؤسسة شروط الإقراض قبيل بدء الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو.

وحذر البنك المركزي، البنوك التجارية من انتهاك أي قيود خاصة بالإقراض بعد السماح لها بإقراض المكتتبين في أسهم أرامكو حتى ضعف قيمة اكتتابهم، في حين كانت القواعد السابقة تسمح فقط بإقراض قيمة الاكتتاب في أسهم أي شركة في السعودية.

وبحسب المصادر فإن مسؤولي القطاع المصرفي السعودي يخشون من أن تؤدي المزايا الممنوحة لقروض الاكتتاب في أسهم أرامكو إلى الحد من قدرة القطاع الخاص على الحصول على احتياجات المالية الأخرى.

كما يشعر المسؤولون بالقلق مما يمكن أن يحدث للقطاع المصرفي إذا انهار سعر سهم أرامكو بعد الطرح وانتهاء فترة الحظر على إعادة بيع الأسهم.

يذكر أن البنوك السعودية تسعى إلى الاستفادة من الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو بعد سنوات من تراجع نمو القروض وتراجع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي، حيث ستحقق البنوك مكاسبًا من الفائدة على القروض ورسوم أعمال الوساطة المالية في عملية الطرح العام الأولي.

في المقابل، فإن التوسع في تمويل الاكتتاب في أسهم أرامكو من طريق القروض ينطوي على مخاطرة لأن المكتتبين لن يحصلوا سوى على حصة صغيرة من الأسهم التي سيكتتبون فيها، مع احتمال عجز المقترضين عن سداد قروضهم إذا تعرضوا لخسائر نتيجة الاكتتاب في هذه الأسهم.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودية، كانت قد اجتمعت في الشهر الماضي مع البنوك السعودية للتأكد من امتلاك هذه البنوك للسيولة النقدية الكافية لتمويل قروض الاكتتاب في أرامكو، مع امتلاكها للسيولة الكافية لتلبية احتياجات المستثمرين آخرين.