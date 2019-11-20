الجامعة العربية تؤكد التزامها بقضايا الطفل العربي

أكدت جامعة الدول العربية التزامها الكامل تجاه قضايا الطفل العربي وترسيخ حقوقه وحمايته من كافة أشكال العنف في وقت السلم وأثناء النزاعات وما بعد النزاعات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وشددت الجامعة على عزمها الدؤوب على تحقيق خطوات ملموسة قابلة للتنفيذ من أجل التطبيق الكامل للاتفاقية بما يسهم في تكوين موقف عربي موحد يكرس الالتزام برعاية حقوق الطفل العربي ويمثل سياجًا واقيًا يحميه في أوقات السلم والحرب ضمن منظومة متكاملة تشمل مجالات التعليم والحماية والوقاية والصحة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة، اليوم الأربعاء؛ بمناسبة مرور 30 عامًا على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وأكدت الجامعة العربية أنها تعمل من خلال المجالس الوزارية العربية المتخصصة والقمم العربية على وضع قضايا مناصرة حقوق الطفل وحمايته ضمن أهم أولوياتها لمواصلة الجهود لوضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات للارتقاء بأوضاع الطفل العربي في إطار مقاربات حقوقية تراعي مصلحة الطفل من كافة النواحي.

ودعت إلى ضرورة تعزيز التعاون من خلال الشراكات الفاعلة بين الآليات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية؛ لمتابعة وتقييم ما تم التوصل إليه من تدابير وإجراءات لحماية حقوق الطفل العربي ورعايته، خاصة في ظل تراجع المكاسب التي تحققت في عدد من الدول الأعضاء التي تشهد صراعات مسلحة وما أفرزته من مفاهيم انعكست سلبًا على وضع الطفال داخل المجتمعات العربية.

وأشادت الجامعة العربية بالخطوات العملية التي بذلتها الدول العربية في هذا الشأن متجاوزة حد المصادقة على المواثيق والانضمام للاتفاقيات الدولية إلى مرحلة المبادرة بوضع خطط ومشروعات لحماية حقوق الطفل العربي ضمن السياق الوطني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو الأمر الذي باتت معه قضايا الطفولة تحتل أولويات متقدمة على أجندة الحكومات العربية باعتبارها أملها وقوتها الدافعة للمستقبل وصمام أمنها إزاء ما تواجهه من تحديات.