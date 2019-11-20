مورينيو بعد توليه تدريب توتنهام: لا يمكن أن أكون أكثر سعادة من الآن

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، عن سعادته البالغة بتدريب السبيرز.

وقال مورينيو في تصريحات للموقع الرسمي لتوتنهام:" لا يمكن أن أكون أكثر سعادة على قدر ما انا عليه الآن، إنه لشرف كبير أن يذهب المدير الفني إلى النادي ويشعر بالسعادة عندما يرى لاعبيه ويدرك جودتهم الحقيقية".

كما تحدث المدير الفني الملقب بـ"السبيشيال وان" عن اللعب ضد توتنهام حينما كان مدربا لتشيلسي ومانشستر يونايتد:" اللعب ضد توتنهام في ملعب وايت هارت لين كان دائمًا صعبًا وجميل في نفس الوقت، كان واحد من الأماكن التي اعتدت أن أزورها بشغف و بإحترام".

وأضاف:" يجب أن نفوز بالمباراة المقبلة ثم التي بعدها حتى النهاية وحينها أنا متأكد أن الأمر سيكون مختلفا" .

وأعلن صباح اليوم الأربعاء نادي توتنهام عن تولي مورينيو المهمة الفنية للفريق خلفا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكتينيو.

يذكر أن مورينيو كان قد تولى في إنجلترا من قبل ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد. ورحل عن الشياطين الحمر في ديسمبر الماضي لسوء النتائج، وتعد تجربة السبيرز هي الأولى له عقب رحيله عن يونايتد.