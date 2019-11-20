جامعة المنيا: فحص 201 حالة ضمن قافلة طبية بصفط اللبن

واصلت جامعة المنيا خطتها الممنهجة التي تساهم بها بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية لقرى الصعيد المحرومة من الخدمات، من منطلق التزامها المجتمعي بتنفيذ استراتيجيها نحو التنمية المستدامة، وذلك بإطلاقها قافلة طبية وتثقيفية جديدة لقرية "صفط اللبن"، ضمن برنامج تعزيز المواطنة الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع محافظة المنيا ووزارة الشباب والرياضة، والمقامة تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بهدف توقيع الكشف المجاني على أهالي القرية في 7 تخصصات طبية متنوعة وتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لطلاب المدارس.

قال الدكتور محمد جلال إن القافلة وقعت الكشف على 201 حالة مرضية من أهالي القرية في تخصصات (العظام، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والمسالك، والجلدية)، موضحًا أن القافلة وفرت منفذا لصرف الأدوية بالمجان لأهالي القرية.

وأضاف جلال أن القافلة ضمت 3 ندوات تثقيفية لطلاب مدرسة الشهيد كريم عامر زيدان تحت عنوان "الانتماء والمواطنة"، وأخرى بعنوان "الاستراتيجيات الحديثة في التدريس لمواكبة المناهج الجديدة في ضوء خطة 2020-2030"، بالإضافة لندوة عن "البحث عن المشكلات التي تواجه الطلاب وكيفية مواجهتها"، إلى جانب استعراض دور الجامعة وكلية التربية في المشاركة المجتمعية.

قام بالكشف الطبي على أهالي القرية فريق طبي متكامل من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين من كليات جامعة المنيا، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية التي حاضر بها الدكتور محمد فتحي عبدالرحمن المدرس بقسم التربية المقارنة، والدكتورة بسمة عبدالرحمن جبر مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس، بإشراف الدكتور عيد عبدالواحد عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة، والدكتورة أسماء محمد عبدالحميد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف العام على قوافل جامعة المنيا المتكاملة الدكتور مجدي مصطفى كامل وكيل كلية الطب، وصلاح سيد يوسف مدير متابعة وتنفيذ المشروعات والمدير التنفيذي للقوافل.