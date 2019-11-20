





أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي مع ألمانيا، خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب جلسة المباحثات التي جمعته بالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.

وأشاد «السيسي»، حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الأربعاء، بما شهدته العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا من تطور ملحوظ، في كافة المجالات.

ومن جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن مصر تعتبر أحد أهم شركاء ألمانيا في منطقة الشرق الأوسط.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل مساء الأحد الماضي، إلى العاصمة الألمانية برلين؛ للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا، وعقد لقاءات مع عدد من المسؤلين هناك حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.