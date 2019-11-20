«إيران»: بيانات العفو الدولية عن قتلى المتظاهرات «مختلقة»

رفضت إيران البيانات الصادرة من منظمة العفو الدولية عن عدد قتلى المظاهرات المنتشرة في عموم البلاد ووصفتها بأنها "مختلقة".

وكانت المنظمة الدولية ذكرت، أمس الثلاثاء، أن عدد قتلى المظاهرات في 21 مدينة إيرانية وصل إلى 106 أشخاص على الأقل.

وكتب علي رضا ميريوسفي، المتحدث باسم بعثة إيران في الأمم المتحدة، على تويتر، اليوم الأربعاء، أن المنظمة متحيزة وبياناتها مختلقة وجزء من حملة تضليل أجنبية، مضيفًا أن كل أعداد القتلى، التي لم يتم تأكيدها من قبل الحكومة الإيرانية، هي محض تكهنات وليست موثوقة.

واستندت المنظمة في بياناتها عن أعداد القتلى إلى تقارير وصلت إليها.

وتفيد بيانات الحكومة الإيرانية، بأن الاحتجاجات التي عمت البلاد بسبب رفع أسعار البنزين، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص والقبض على 1000 شخص.

وذكر شهود عيان أن عدد القتلى يبلغ آلاف الأشخاص، غير أن هذه الأقوال لم تتعرض لتمحيص من جهة مستقلة.

ويرى مراقبون أن الحكومة الإيرانية تنتهج "سياسة الصمت"، لافتين إلى أنها ترفض الإفصاح عن العدد الحقيقي للقتلى لتجنب المزيد من التوترات في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الشعب الإيراني "اجتاز اختبارا تاريخيا آخر"، وذلك بعد هدوء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية في أعقاب قرار بفرض نظام الحصص على الوقود ورفع أسعاره.

وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي قد صرح، أمس الثلاثاء، "هزمنا العدو في الأحداث الأمنية الأخيرة في إيران".