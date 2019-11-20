فرنسا تتعهد بتمويل إضافي وعلاوات لاسترضاء الأطقم الطبية المضربة

تعهدت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء بتوفير تمويل إضافي وعلاوات للأطقم الطبية وإعطاء الأطباء المزيد من السلطة في اتخاذ القرارات، وذلك في محاولة لاسترضاء أطقم المستشفيات المضربة عن العمل.

وأعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب تمويلا إضافيا بقيمة 5ر1 مليار يورو (66ر1 مليار دولار) للمستشفيات العامة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وأعلنت وزيرة الصحة أجنيس بوزين مكافأة سنوية قدرها 800 يورو لنحو 40 ألفا من العاملين بأطقم التمريض في منطقة باريس، والذين يقل دخلهم الشهري عن 1900 يورو.

كما ستحصل المستشفيات على موازنات إضافية لدفع مكافآت سنوية قدرها 300 يورو "لتقدير الالتزام" لما يصل إلى 600 ألف عامل.

وتعهدت بوزين، وهي طبيبة سابقة بأحد المستشفيات، بـ"تدابير فورية لتعزيز دور الأطباء في صنع القرار".

وقال فيليب إن الحكومة ملتزمة "بالتركيز على جودة الرعاية وليس منطق الحسابات".

وتأتي هذه التحركات بعد أيام من احتجاج نظمته أطقم المستشفيات في باريس. وتضرب العشرات من أقسام الطوارئ حول البلاد عن العمل منذ أشهر، حيث يشكو أفرادها من تردي المرافق وتدني الأجور.

ويبدو أن الحكومة حريصة على نزع فتيل التوترات في القطاع الطبي قبل إضراب عام دعت النقابات العمالية لتنظيمه في الخامس من ديسمبر القادم احتجاجا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.