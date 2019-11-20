انطلاق المؤتمر الوزاري حول تعزيز دور المرأة في مجتمعات ما بعد الصراع بالمنطقة العربية

انطلقت أعمال المؤتمر الوزاري رفيع مستوى حول تعزيز دور المرأة في مجتمعات ما بعد الصراع في المنطقة العربية اليوم الأربعاء بالقاهرة.

تنظم المؤتمر، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي وبرنامج المتحدة الإنمائي لبحث وسائل تعزيز دور المرأة في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع في دول المنطقة.

ويناقش المؤتمر في ظل ما تشهده المنطقة العربية من أزمات في اليمن وسوريا وليبيا ومناطق الصراع الأخرى، كيفية تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة لتعزيز مشاركة النساء في المنطقة العربية في عمليات السلام ومراحل التعافي وإعادة البناء، ويهدف إلى الخروج بتوصيات محددة من خلال تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية "من خلال مراعاة الضرورة القصوى لإشراك النساء في مرحلة ما بعد الصراع وخلال عملية إعادة البناء، يمكننا الاستفادة من الفرص الجديدة والتغيرات الهيكلية الناجمة عن الصراع لدعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين".

يعقد المؤتمر كجزء من المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز قدرات جامعة الدول العربية في مجال الاستجابة للأزمات 2019"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.