رئيس وزراء السودان يبحث مع وفد إماراتي التعاون الاقتصادي

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بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، مساء اليوم الأربعاء، مع وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة، علاقات التعاون بين البلدين.

وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني أن اللقاء حضره من الجانب السوداني وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي، الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، والطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم.

وبحث اللقاء تطوير الاستثمارات الإماراتية في السودان خاصة في مجالات البنى التحتية والمطارات ومجالات الطاقة البديلة والكهرباء، إلى جانب مشروعات النقل من أجل تخفيض التكلفة وزيادة حجم الصادرات.

من جهة أخرى، التقى حمدوك مع الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان السفير محمد بلعيش، الذي أوضح أن اللقاء بحث أنجح السبل لمجابهة التحديات التي يواجهها السودان على المستويين السياسي والتنموي.

وقال الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي إن المرحلة الحالية تتطلب تعبئة كل الطاقات السودانية، بالإضافة إلى حشد الدعم من المؤسسات المالية الدولية ومن أشقاء وأصدقاء السودان.

وأكد السفير محمد بلعيش حرص الاتحاد الأفريقي على دعم حكومة الفترة الانتقالية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم السودان من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية.