طارق الشناوي: البعد العربي هو اللافت بالدورة الـ41 لـ«القاهرة السينمائي»

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن البعد العربي هو اللافت في الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، مؤكدًا أن «مصر طول الوقت لديها توجه عربي قوي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مسا الورد»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن المساحة العربية زادت هذه الدورة بزيادة عدد الأفلام العربية المشاركة؛ بمشاركة ثلاثة أفلام روائية بالمسابقة الرسمية، مشيرًا إلى وجود احتفال عربي واضح بهذا التوجه الذي يصب في صالح المهرجان بوجه عام.

وأشار إلى ازدياد نسبة الأفلام المعروضة لأول مرة عالميًا هذا العام، لافتًا إلى رغبته في زيادة نسبة الأفلام المصرية المشاركة بالمهرجان لأنها «مأزق نعاني منه»، على حد تعبيره.

وانطلقت الليلة فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 بدار الأوبرا المصرية، ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم «الأيرلندي» للمخرج مارتن سكورسيزي.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضًا لأحدث الأفلام العالمية المشاركة به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان؛ «إحكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل».