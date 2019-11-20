 الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء الملابس الشتوية خلال هذه الأوقات من اليوم - بوابة الشروق
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الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء الملابس الشتوية خلال هذه الأوقات من اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 1:59 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 1:59 م

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن «طقس اليوم معتدل على كافة الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره وفي الساعات الأولى من الصباح».

وناشد في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على «التليفزيون المصري»، صباح الأربعاء، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأوقات من اليوم.

وتوقع استمرار حالة الطقس هذه حتى نهاية الأسبوع الجاري على الأقل، مشيرًا إلى أن «درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها خلال هذا الوقت من العام».

وحذّر المواطنين من الشبورة المائية الكثيفة، وخاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مضيفًا أن سرعة الرياح معتدلة، وهو ما يجعل البحرين الأحمر والمتوسط مهيآن تمامًا لممارسة كافة الأنشطة البحرية.


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