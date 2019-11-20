الصين تندد بمجلس الشيوخ الأمريكي بعد إقرار مشروع قانون لصالح متظاهري هونج كونج

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نددت الصين بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، لإقراره مشروع قانون لصالح متظاهري هونج كونج، ووصفت ذلك بأنه "تدخل في الشؤون الداخلية للصين ويشجع العنف في هونج كونج".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، في بيان نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا): "إن (مشروع) القانون الذي مرره مجلس الشيوخ يظل يغفل عن الحقائق وسلامة شعب هونج كونج".

وأشار إلى أن مشروع القانون ذلك ينبع من "الأجندة السياسية الخفية" لواشنطن لزعزعة استقرار الصين وهونج كونج.

وتابع: "نحث الولايات المتحدة على فهم الموقف ووقف أخطائها قبل فوات الأوان واتخاذ تدابير على الفور لمنع مشروع القانون هذا من أن يصبح قانونا".