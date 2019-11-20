المرشح الرئاسي الجزائري بن فليس يتعهد بتطوير القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي

قال المرشح الرئاسي الجزائري علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات اليوم الأربعاء، إن الجزائر بمقدورها تحقيق الاكتفاء الذاتي في الجانب الزراعي، متعهدا بالعمل على تطوير هذا القطاع وتحديثه لبلوغ هذا الهدف.

وأضاف بن فليس - في تجمع انتخابي بولاية الشلف (شمال) - "إن الجزائر بمقدورها بلوغ الاكتفاء الذاتي في الجانب الزراعي، بشرط وجود رئيس للجمهورية يعمل على تمكين الفلاحين من الحصول على الأراضي والتسهيلات والقروض والماكينات والدعم".

وأوضح أن برنامجه الانتخابي يتضمن ملفا عميقا يهتم الزراعة مع التزام الدولة بدعم الفلاحين، مشددا على ضرورة العدل في توزيع الأراضي وإعطاء القروض لمن يستحقها مع استبعاد المفسدين وغير المستحقين.

وانتقد بن فليس، الوعود غير الواقعية التي قد تصدر في الحملات الانتخابية لبعض المرشحين، مؤكدا أن الصدق وقول الحقيقة هو الذي يبني الأمم والأوطان.

كما أكد ضرورة اعطاء ضمانات وضوابط" للعمل الصحفي من أجل تحريره ودعم احترافيته، كما جدد من جهة أخرى التزامه باستقلالية القضاء، وقال إن دفاعه عن هذا المبدأ كان سببا في خروجه من رئاسة الوزراء في وقت سابق.