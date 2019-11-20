رئيس مجلس الشورى السعودي: المملكة تشهد قفزة نوعية في مختلف المجالات

قال رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إن المملكة تشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قفزة نوعية في مختلف المجالات.

وأضاف آل الشيخ، خلال كلمته في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، أن "من أهم هذه المجالات مجال التنمية الذي حظي بقدر وافر من المشاريع والخدمات".

وأشار إلى أن "للمملكة مكانة كبيرة على المستوى الدولي أسهمت في تعزيز دورها وتنامي حضورها السياسي".

وأكد أن مجلس الشورى، وهو هيئة استشارية، "مستمر في أداء مهامه الوطنية المنوطة به في تقديم الرأي والمشورة".