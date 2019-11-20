 رئيس مجلس الشورى السعودي: المملكة تشهد قفزة نوعية في مختلف المجالات - بوابة الشروق
الأربعاء 20 نوفمبر 2019 6:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

رئيس مجلس الشورى السعودي: المملكة تشهد قفزة نوعية في مختلف المجالات

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 6:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 6:40 م

قال رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إن المملكة تشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قفزة نوعية في مختلف المجالات.

وأضاف آل الشيخ، خلال كلمته في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، أن "من أهم هذه المجالات مجال التنمية الذي حظي بقدر وافر من المشاريع والخدمات".

وأشار إلى أن "للمملكة مكانة كبيرة على المستوى الدولي أسهمت في تعزيز دورها وتنامي حضورها السياسي".

وأكد أن مجلس الشورى، وهو هيئة استشارية، "مستمر في أداء مهامه الوطنية المنوطة به في تقديم الرأي والمشورة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك