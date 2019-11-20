بدء التشغيل التجريبي لوحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى «القنايات» بالشرقية

كلفَّ الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، الدكتور ناصر الشافعي، مدير مستشفى "القنايات" المركزي، بالبدء في التشغيل التجريبي لوحدة العناية المركزة للأطفال بالمستشفى.

وأوضح بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الأربعاء، أن الوحدة الجديدة 9 الوحدة لـ10 أسرة عناية للأطفال، منها سرير عزل، فيما بلغت التكلفة الإجمالية نحو 3 ملايين جنيه، جميعها مُقدمة من مجلس إدارة مستشفى "التيسير" الدولي.

كما تتضمن الوحدة صيدلية خاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة للعناية، فيما جرى دخول أول حالة للعناية المركزة صباح اليوم الأربعاء، وذلك ضمن خطة تطوير المستشفي بالتعاون مع المجتمع المدني من أجل رفع مستوى الأداء للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.