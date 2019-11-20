مقتنيات لهتلر بين تذكارات نازية للبيع في مزاد بألمانيا

تعرض دار للمزادات في ألمانيا اليوم الأربعاء، العديد من التذكارات التي تعود إلى الحقبة النازية، من بينها العديد من المقتنيات الخاصة الديكتاتور النازي أدولف هتلر وعدد من مقربيه.

وانتقد الاتحاد اليهودي في أوروبا هذا المزاد المقرر إقامته في مدينة جراسبرون بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، حيث كتب الحاخام، مناحم مارجولين، من الجمعية اليهودية الأوروبية في خطاب لدار مزادات "هيرمان هيستوريكا": "هناك ببساطة أشياء لا ينبغي المتاجرة بها".

وفي المقابل، دافع المدير التنفيذي لدار المزادات، بيرنهارد باخر، عن المزاد المرتقب، وقال: "الغالبية العظمى للعملاء لدينا هم متاحف ومجموعات وطنية، وأشخاص لديهم اهتمام خاص بهذا المجال".

وذكر باخر أن دار المزاد غير مختصة بالحكم على ما سيفعله المشترون بتذكارات من الحقبة النازية، وقال: "لكن الأمر متروك لنا لمنع الأشخاص الخطأ من الحصول عليها"، معلنا عن رقابة صارمة على المزاد، متوقعا أيضا احتجاجات أمام دار المزادات.