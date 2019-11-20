مسؤول كويتي: زوارق بحرية حديثة لتأمين جميع الموانئ

دشنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية دفعة جديدة من زوارق البحرية تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الملاحية المتطورة لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ لحماية الأرواح والممتلكات.

وقال مدير عام الإطفاء الفريق خالد المكراد، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن الزوارق الخمسة التي تم تدشينها ستعزز أسطول الإطفاء البحري لتأمين مياه البلاد وجميع الموانئ من خطر الحرائق.

وأضاف المكراد أن تدشين الزوارق الجديدة يأتي ضمن خطط الإدارة لتطوير الآليات والمعدات سواء في المراكز البحرية أو البرية أو مراكز الأخرى، لافتا إلى أنه في الفترة القريبة المقبلة سيصل عدد المراكز البحرية الى سبعة مراكز.

وأكد حرص الإطفاء الدائم على تحديث آلياتها ومعداتها بشكل دوري ضمن خططها، موضحًا أن جميع تلك الآليات يتم طلبها بناء على دراسات فنية مستفيضة لضمان الوصول إلى أهداف الإدارة في انقاذ الأرواح والممتلكات.

من جانبه، قال مدير الإدارة البحرية بـ (الإطفاء) العقيد بدر الكدم، في تصريح مماثل، إن (الإطفاء البحري) تعاملت منذ أول يناير الماضي وحتى اليوم مع 124 حادثًا و25 حريقا و99 حادث انقاذ، مؤكدا الحرص الدائم على سرعة الاستجابة وامتلاكه للتكنولوجيا الحديثة لحماية الارواح والممتلكات.

وأضاف أن الزوارق التي تم تدشينها تتمتع بأحدث الأجهزة والمعدات للمساهمة بتعزيز الاسطول البحري وزيادة سرعة الاستجابة حيث أصبح عدد الزوارق التي يمتلكها (الاطفاء البحري) 43 زورقا.

وذكر أن الزوارق التي تم تدشينها تنقسم إلى نوعين متوسطة وصغيرة عالية السرعة تستخدم للمكافحة والانقاذ والبحث وتتمتع بخاصية دخول المياه الضحلة لعمليات الانقاذ.