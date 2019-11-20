 الأمير أندرو يعتزم التخلى عن واجباته العامة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمير أندرو يعتزم التخلى عن واجباته العامة


نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 8:55 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 8:55 م

أعلن الأمير البريطاني أندرو، اليوم الأربعاء، أنه بصدد التخلى عن واجباته العامة، استنادا إلى علاقته مع الممول الراحل جيفرى إبستين المدان في قضايا جنسية.


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