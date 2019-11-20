الأمير أندرو يعتزم التخلى عن واجباته العامة

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أعلن الأمير البريطاني أندرو، اليوم الأربعاء، أنه بصدد التخلى عن واجباته العامة، استنادا إلى علاقته مع الممول الراحل جيفرى إبستين المدان في قضايا جنسية.