 الفاتيكان: قرار أمريكا بشأن المستوطنات الإسرائيلية يهدد السلام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الفاتيكان: قرار أمريكا بشأن المستوطنات الإسرائيلية يهدد السلام

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 5:05 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 5:05 م

قال الفاتيكان، إن دعم الولايات المتحدة للبناء الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يهدد بتقويض عملية السلام مع الفلسطينيين.

وأضاف الفاتيكان - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء - أنه في سياق القرارات الأخيرة التي تهدد بتقويض عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والاستقرار الهش بالفعل في المنطقة، يجدد تأكيده على موقفه الداعم لحل دولتين لشعبين، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للوصول إلى حل كامل لهذا الصراع الطويل.

وأكد أن البحث عن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تعرض للخطر بعد أن دعمت الولايات المتحدة إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.


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