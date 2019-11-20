الفاتيكان: قرار أمريكا بشأن المستوطنات الإسرائيلية يهدد السلام

قال الفاتيكان، إن دعم الولايات المتحدة للبناء الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يهدد بتقويض عملية السلام مع الفلسطينيين.

وأضاف الفاتيكان - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء - أنه في سياق القرارات الأخيرة التي تهدد بتقويض عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والاستقرار الهش بالفعل في المنطقة، يجدد تأكيده على موقفه الداعم لحل دولتين لشعبين، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للوصول إلى حل كامل لهذا الصراع الطويل.

وأكد أن البحث عن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تعرض للخطر بعد أن دعمت الولايات المتحدة إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.