أعلن مجلس الشورى السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خطابه السنوي اليوم الأربعاء، وذلك في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس.

وتحدثت صحف سعودية بارزة، عن خطاب الملك سلمان بمجلس الشوري، وقالت صحفية "عكاظ" السعودية إن العالم يترقب ويتابع الخطاب الملكي، ووصفت الجريدة الخطاب بأنه خارطة طريق للسلام، فيما قالت صحيفة الرياض " إن الملك يخاطب الأمة من منبر الشورى".

* ما اختصاصات المجلس؟

ومجلس الشورى السعودي، هو مجلس استشاري أسسه الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس السعودية، عند دخوله إلى مكة المكرمة عام 1924، حسب ما ذكره الموقع الرسمي لمجلس الشورى.

ويختص مجلس الشورى بإبداء الرأي في السياسات العامة التي تحال إليه من مجلس الوزراء، أهمها " إبداء الرأي في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية".

* ما صلاحياته؟

ولمجلس الشورى صلاحيات تتمثل في اقتراح مشروع نظام "قانون" جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ بدارسة ذلك في المجلس.

ويتقاسم مجلس الشورى مع مجلس الوزراء السلطة التنظيمية "التشريعية" للدولة والتي تختص بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة العامة وفقا لما حددته المادة السابعة والستون من النظام الأساسي للحكم.

*كيف يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى؟

يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للمجلس.

ويُشترط في عضو المجلس أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، ومشهود له بالصلاحية والكفاية، وألا يقل عمره عن 30 عاما.

ويتكون المجلس من رئيس و150عضوا، يختارهم الملك من أهل الخبرة والاختصاص.

* هل للمرأة دور في مجلس الشورى؟

في 11 يناير 2013، أعاد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز ترتيب مجلس الشورى السعودي، وقام بتعيين 30 سيدة بالمجلس لأول مرة في تاريخ الممكلة.

وتستحوذ المرأة السعودية على 20% من مقاعد مجلس الشورى، ويحق للمجلس "استشارتهن في الأمور التي تخصهن، وليس هناك ما يمنع حضورهن للمجلس سواء لتقديم استشارة، أو لحضور جلسة من جلسات المجلس"، وفق ما ذكره موقع المجلس.

ويتكون المجلس من 12 لجنة تختص بدراسة ما يحال إليها من المجلس، أو من رئيس المجلس، بالإضافة إلى اللجان الخاصة التي تشكل لدراسة موضوعات معينة متى دعت الحاجة لذلك.

* متى تبدأ دورة المجلس؟

وحسب ما نص عليه الموقع الرسمي للمجلس، فتبدأ جلساته من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه، ولمدة 4 سنوات هجرية.