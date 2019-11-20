محافظ البحيرة ومدير صندوق تطوير العشوائيات يفتتحان منطقة الكسارة برشيد



افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ومهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، منطقة الكسارة برشيد بعد تطويرها وتوزيع الوحدات السكنية على مستحقيها - والتي كانت تعد إحدى المناطق الغير آمنة بالمحافظة التى تشكل خطورة على أرواح المواطنين القاطنين بها، وممتلكاتهم نظراً لانخفاض منسوب الأرض بها.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من بناء 5 عمارات سكنية "أرضى و5 أدوار علوية"، بواقع 4 شقق لكل طابق، وتضم 117 وحدة سكنية، و9 محلات تجارية، تم تشطيبها بالكامل بتكلفة بلغت 21 مليون و300 ألف جنيه.

كما تم إزالة المباني الموجودة بالمنطقة بالكامل وعددها 43 منزلا، وإسناد أعمال تنفيذ العمارات الجديدة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وإعادة بنائها مرة أخرى، كما تم رصف الشوارع المحيطة بتلك العمارات ورفع كفاءة المنطقة بالكامل ومراعاة وجود مساحات خضراء.

وأشاد المحافظ بالعمارات السكنية الجديدة وتشطيبها المتميز، وأكد التنسيق الكامل مع محافظة البحيرة ومضاعفة المخصصات المقررة للعمل على تنمية وتطوير كافة المناطق العشوائية بنطاق المحافظة.