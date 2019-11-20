تامر حسني مفاجأة حفل ختام أمم إفريقيا

نجحت الشركة الراعية للكرة المصرية، في الاتفاق مع تامر حسني على احياء حفل ختام بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة، والمقامة حالياً في مصر، والذي سيكون على هامش المباراة النهائية للبطولة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة بين منتخبنا الوطني ومنتخب كوت ديفوار.

جاء اختيار تامر حسني لكونه واحد من أهم نجوم الغناء ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي، كما أنه يعد أحد أهم سفراء الفن المصري في العالم، وهو ما يظهر في نجاح حفلاته الكبير في جميع قارات العالم على مدار السنوات الماضية.

من جانبه تامر حسني، بإحياء الحفل الكبير والذي سيشهد العديد من المفاجأة الأخرى.

وأبدى تامر سعادته الكبيرة بالمشاركة في التنظيم الرائع للدولة المصرية لبطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة، خاصة بعد أن شهدت البطولة العديد من الإنجازات أبرزها صعود المنتخب لأولمبياد طوكيو، وتسجيل البطولة لأكبر عدد حضور جماهيري في تاريخ بطولات أمم افريقيا للشباب وذلك في مواجهة مصر وجنوب افريقيا التي جاءت بالدور نصف النهائي.