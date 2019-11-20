أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية والانتهاء من مشروعات الاستكمال ومتابعة التنفيذ .

وأضاف "شوشة"، خلال الاجتماع الخاص بمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية، أنه من الضروري استمرار المتابعة والإشراف على تنفيذ مشروعات الخطة والتركيز على مرافق الخدمات والبنية الأساسية لتوفير احتياجات المواطنين .

وشدد على أنه ليس هناك مجالً للتقاعس عن أداء المهام المطلوبة من فريق العمل، مشيرًا إلى أنه سيتم تغيير المقاولين المتأخرين والمتقاعسين عن التنفيذ بإعادة طرح المشروعات على آخرين لضمان الانتهاء منها فى المواعيد المقررة.

وأشار المحافظ إلى أن نسبة التنفيذ في خطة العام الماضى على مستوى المحافظة في مجالس المدن، ومديريات الخدمات بلغت 100 % ، وأنه يجب تنفيذ الخطة الحالية بنفس المعدل.

من جانبها عرضت صبحية أبو الفتوح، وكيل إدارة التخطيط والمتابعة، اعتمادات الخطة الاستثمارية الحالية بإجمالي 255 مليونًا و 480 ألف جنيه موزعة على جميع القطاعات بواقع: 57 مليونًا، و39 ألف جنيها للكهرباء، 63 مليونًا، و 571 ألف جنيه للطرق، 20 مليونًا و71 ألف جنيه لتحسين البيئة، 99 مليونًا و 800 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية، 15 مليون جنيه للأمن والاطفاء والمرور.

وأضافت أنها موزعة على مجالس المدن بواقع : 34 مليون و575 ألف جنيها للعريش ، 41 مليون و500 ألف جنيها لبئر العبد، 800 ألف جنيها لرفح، 27 مليون جنيها للشيخ زويد، 25 مليون و480 ألف جنيها للحسنة، و20 مليون جنيها لنخل .

وأشارت الى أن النسبة العامة للتنفيذ حتى الآن بلغت 13 % فقط، وأن هذه النسبة تختلف من جهة الى أخرى.