 التحالف العربي: انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية «رابغ 3» - بوابة الشروق
الأربعاء 20 نوفمبر 2019 4:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

التحالف العربي: انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية «رابغ 3»

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 3:01 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 3:01 م

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية "رابغ 3" وتسليمها للشركة المالكة.

وقال التحالف - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية - "إننا مستمرون في جهودنا لحفظ أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أعلن - الأحد الماضي - تعرض القاطرة البحرية "رابغ 3" بجنوب البحر الأحمر أثناء إبحارها لعملية خطف وسطو مسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر إرهابية تتبع للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك