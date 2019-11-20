التحالف العربي: انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية «رابغ 3»

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية "رابغ 3" وتسليمها للشركة المالكة.

وقال التحالف - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية - "إننا مستمرون في جهودنا لحفظ أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أعلن - الأحد الماضي - تعرض القاطرة البحرية "رابغ 3" بجنوب البحر الأحمر أثناء إبحارها لعملية خطف وسطو مسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر إرهابية تتبع للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.