التحالف العربي: انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية «رابغ 3»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية "رابغ 3" وتسليمها للشركة المالكة.
وقال التحالف - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية - "إننا مستمرون في جهودنا لحفظ أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أعلن - الأحد الماضي - تعرض القاطرة البحرية "رابغ 3" بجنوب البحر الأحمر أثناء إبحارها لعملية خطف وسطو مسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر إرهابية تتبع للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.