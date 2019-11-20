 الدفاع الروسية: رصد 45 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الروسية: رصد 45 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 11:23 ص | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 11:23 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات إدلب (9) واللاذقية (6) وحلب (8) وحماة (3).

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن الجانب التركي في هذه اللجنة رصد بدوره 19 انتهاكا للهدنة منها في محافظات إدلب (1) واللاذقية (7) وحماة (9).

وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة رصد تحركات اللاجئين السوريين ولم ينفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية أي عمليات إنسانية.

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