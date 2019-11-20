مصرع تاجر مخدرات أثناء محاولة القبض عليه في طنطا

لقى تاجر مخدرات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، مصرعه بعد قيامه بمغافلة قوات الشرطة، وقام بالقفز من الدور الخامس لمحاولته الهرب.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا يفيد أثناء خروج حملة أمنية للقبض على المدعو "علي ا" البالغ من العمر 26 عاما لوجود معلومات بالاتجار في المواد بالمخدرة، وبعد القبض عليه وبحوزته كمية من المخدرات وممناقشته أكد بوجود كمية من المخدرات بإحدى العمارات بشارع الكورنيش بطنطا الكائن بها محل إقامته، وخلال التفتيش غافل رجال المباحث وقفز من الشرفة محاولا الهرب ولكنه لقى مصرعه.

وتم التحفظ علي الجثة لاستكمال الإجراءات، وإخراج تصريح الدفن وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.