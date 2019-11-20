مرجل دورة ألعاب آسيان في الفلبين يثير الجدل

أثار مرجل بقيمة 50 مليون بيزو (مليون دولار) سوف يتم إشعاله خلالها دورة ألعاب جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تبدأ الأسبوع المقبل، الجدل في الفلبين، حيث يتهم المنتقدون المسؤولين بالفساد.

ويقام المرجل الذي يبلغ عرضها ثلاثة أمتار على بناية يبلغ ارتفاعها 50 مترا من تصميم الفنان الوطني فرانسيسكو مانوسا الذي توفى أوائل العام الجاري. وسوف يظل المرجل مشتعلا على مدار 24 ساعة طوال مدة استضافة الألعاب التي تستمر 12 يوما.

وهاجم منتقدو الحكومة ومستخدمو الإنترنت الإنفاق المفرط على المرجل فيما أشار البعض إلى أن الأموال كان يمكن أن تستخدم في تدريب الرياضيين أو بناء المزيد من الفصول الدراسية عبر البلاد.

واتهم آخرون مسؤولين شاركوا في اعداد الترتيبات والتجهيزات لاستضافة دورة الألعاب، بالفساد.

ودافع الرئيس رودريجو دوتيرتي مساء أمس الثلاثاء عن النفقات، قائلا إنها ليست بزخا ورفض المزاعم بالفساد.

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك فساد في هذ الموقف لأنك كلفت فنانا وطنيا.. إنه منتج ذهني. ولا يمكنك تقدير حجم الخسارة لأنه نتاج عقل صانعه".

وحصل مانوسا على 4ر4 مليون بيزو نظير التصميم، بينما جرى إنفاق بقية المبلغ على تشييد البناية والغاز الذي سوف يتم استخدامه لإشعال المرجل خلال دورة الألعاب.

وسوف يتنافس أكثر من ثمانية آلاف رياضي من 11 دولة من بينهم الفلبين في 56 رياضة خلال دورة ألعاب جنوب شرق آسيا التي تنطلق في 30 نوفمبر وتختتم فعالياتها في 11 ديسمبر.