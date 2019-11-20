غرفة السياحة تتفق مع «الأياتا» على استمرار منظمومة التأمين لحجز تذكر السفر للشركات

تم الاتفاق بين غرفة شركات السياحة ممثلة بلجنة الطيران بالغرفة ولجنة APJC وشركات الطيران ومنظمة الاياتا على استمرار منظومه التأمين الخاصة بحجز شركات السياحة لتذاكر السفر بالسوق المصري كما هو معمول به حاليا لثقتهم في المنظومة الحالية.. يأتى ذلك بعد مشاورات ومناقشات استمرت أكثر من شهرين.

كما أعلنت منظمة الاياتا، الاتفاق على تجديد التعاقد مع شركة GIG / LCI للعام الجديد 2020، لنظام التأمين الخاص بشركات السياحة ضد مخاطر عدم سداد فاتورة الـBSPـ لصالح شركات الطيران.

وأكد نادر عياد رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة السياحة، أن هذا التأمين هو السبيل الآمن لضمان حقوق شركات الطيران ضد مخاطر التلاعب وعدم السداد، موضحا أنه بسبب الأزمة الأخيرة في أموال شركات الطيران قبل عدة أشهر وبعد الاضطرابات الكبيرة في دول سياحية بالمنطقة؛ تم وضع ضوابط مشددة على عمل شركات السياحة في حجز التذاكر بعدة دول مجاورة، وكان هناك اتجاه لتطبيق تلك الاشتراطات بمصر والعمل بخطابات ضمان كبيرة أو إلزام الشركات بالسداد المسبق لقيمة التذاكر؛ ما كان يمثل خطرا كبيرا على شركات السياحة وتهدد بخروج عدد كبير منها من العمل بحجز التذاكر أو منع عملها برحلات الحج والعمرة.

وقال عياد إن تدخل الغرفة السريع وعلاقاتها الطيبة مع كل الأطراف ساعد في وقف كل هذه القرارات واستمرار عمل شركات السياحة بنفس الآلية؛ ما يؤكد الثقة المحلية والدولية في غرفة السياحة والشركات.

وقد وجه مجلس ادارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، الشكر إلى منظمة الاياتا وشركات الطيران المختلفة، وعلى رأسها الشركة الوطنية مصر للطيران لتعاونهم الكبير الذي أدى لهذا القرار وتخفيف أعباء كبيرة كانت منتظرة على شركات السياحة.