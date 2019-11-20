مراهق يوجه شتائم معادية للسامية إلى عجوز ويطرحه أرضا في ألمانيا

تعرض رجل عجوز في العاصمة الألمانية لشتائم معادية للسامية والضرب من قبل مراهق.

وحسب بيانات الشرطة الصادرة، الثلاثاء، فقد برز المراهق (16 عاما) من وسط مجموعة صباح أمس الاثنين وبدأ في سب الرجل العجوز(76 عاما) الذي لم يكن يهوديا كما تقول الشرطة.

وفي أعقاب ذلك دخل الاثنان في عراك وجه خلاله المراهق العديد من اللكمات إلى وجه العجوز فقد على إثرها توازنه وسقط على الأرض.

وتم استدعاء الشرطة التي ألقت القبض على المراهق وبعد أن أثبتت بياناته سلمته إلى والده، وتولى قسم حماية الدولة في الشرطة التحقيق في الواقعة.