الكاف يشكر السيسي والسلطات المصرية بسبب التنظيم الرائع لكأس الأمم

وجه معاذ حجي، السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسلطات المصرية بسبب التنظيم الرائع لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وقال حجي خلال تصريحاته بمؤتمر صحفي عقده بستاد القاهرة ظهر اليوم الأربعاء :"أوجه شكري للرئيس السيسي والسلطات المصرية، بذلوا كل الجهود على كل المستويات لإنجاح البطولة".

وأضاف :"اتوجه بالشكر إلى كافة المتطوعين الذين بذلوا كل الجهد لخروج الحدث بشكل رائع، وبعد نهاية الدورة ستكون هناك رؤية للكاف بشأنها في المستقبل، ونحن سعداء بالمستوى الفني للبطولة".

يُذكر أن مصر تنظم بطولة إفريقيا تحت 23 سنة خلال الفترة بين 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، وذلك بعد أشهر قليلة من تنظيم بطولة إفريقيا للكبار التي فاز بها المنتخب الجزائري.