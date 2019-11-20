5 مهندسين يتنافسون على منصب وكيل الإدارة الزراعية بكفر الدوار

اجتمعت لجنة القيادات بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، اليوم، برئاسة المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل الوزارة، وعضوية كلا من المهندس ناجي السيد حسن مدير عام الزراعة، وإبراهيم فهمي زايد مدير عام الشئون المالية والإدارية، وعادل عبدالسلام حجازي مدير إدارة شئون الأفراد، والمهندس محمود عبدالمجيد هليل وكيل المكتب الفني.

وتم اختبار المتقدمين لمنصب وكيل الإدارة الزراعية بكفر الدوار شفويا وتحريريا في كل المجالات التي تخص القطاع الزراعي، ومناقشة الخطة المستقبلية لتطوير الإدارة من وجهة نظر كل واحد فيهم، والتعريف بالقوانين وطرق حل مشاكل المزارعين وكيفية مساعدتهم، وكيفية التعاون مع كل الجهات المعنية من أجل تطوير أداء الإدارة وإمكانية التعاون في تنفيذ حالات الإزالة والحد من ظاهرة التعدي على الأرض الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين وكيفية تنفيذ خطط التطهير السنوية، وأهم الزراعات المتوفرة بالمركز وكيفية استغلالها ورفع الإنتاجية، وأهم المشكلات التي تواجه المزارعين بزمام الإدارة الزراعية، بالإضافة إلى تنفيذ التعليمات والحرص على الانضباط من قبل العاملين بالإدارة الزراعية.

وكان قد تقدم للمنافسة على منصب وكيل الإدارة الزراعية بكفر الدوار 5 مهندسين زراعيين، وهم: المهندس إبراهيم أحمد الطويل رئيس قسم الحيازات، والمهندس عاطف محمد الفخراني رئيس قسم حماية الأراضي، والمهندس مدحت عبدالقادر رئيس قسم الإرشاد الزراعي، والمهندس عبدالحليم عوض حميدة رئيس قسم المكافحة الحقلية، والمهندسة مديحة حسن حافظ رئيس قسم الأراضي والمياه.

ووضعت اللجنة -في نهاية الاختبارات- الدرجات النهائية لهم، حيث تقرر أن يتم الإعلان عن وكيل الإدارة الجديد لمركز كفر الدوار فور الانتهاء من محضر اجتماع لجنة القيادات وصدور القرار الإداري بعد العرض على الجهة المختصة.